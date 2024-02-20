Україна створила за кордоном військовий логістичний пункт. Для чого він потрібен

Як розповіли у відомстві, Уряд ухвалив постанову, яка допоможе регулювати питання міжнародної військової допомоги. Зокрема, мова про синхронізацію процесів у наданні військової допомоги, обліку, моніторингу та контролю, налагоджується ще логістика постачання.

"Ця постанова дозволила запуск "Українського логістичного пункту" поза межами держави. Фактично, це український підрозділ при міжнародному Хабі, що поєднує логістичну мережу партнерів з українською", - розповів заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.

До складу пункту будуть входити представники Міноборони, ЗСУ, МВС та інших державних органів (за згодою). Їх дії дозволять налагодити координацію з прийому та транспортування вантажів, а також координувати переміщення українських військових для навчання за кордоном.

"До цього діяльність українського персоналу на міжнародному Хабі партнерів ніяк нормативно не була врегульована. Це спричиняло низку фінансових, адміністративних та організаційних складностей", - заявив Гайдер.

З цього слідує, що відтепер міжнародну допомогу по прибуттю в Україну Генштаб буде розподіляти її між складовими Сил безпеки. А ось транспортуванням по підрозділах будуть займатися підрозділи логістики Сил оборони.

"Одна з найголовніших задач Міноборони - це моніторинг використання міжнародної військової допомоги в Силах безпеки і оборони. Тобто, завдяки цій постанові ми зможемо синхронізувати дані отриманої допомоги на рівні держави. Якщо раніше Нацгвардія, Прикордонна служба, Нацполіція вели внутрішній облік, то тепер Міноборони узагальнюватиме це в єдиному звіті", - пояснив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАТО вирішило відкрити в польському Бидгощі спільний навчальний центр, де українські військові навчатимуться і тренуватимуться разом із військовослужбовцями Альянсу.

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з приймаючих країн і розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників.

У рамках Steadfast Defender-24 відбудуться польські національні навчання за участю збройних сил інших країн під назвою Dragon-24.

Як наголошують у польському генштабі, такі навчання є оборонними та не спрямовані проти будь-якої країни.

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