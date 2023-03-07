Україна стримує наступ РФ і готується переламати хід війни, - бригадний генерал

"Сьогодні, із надходженням закордонної допомоги і озброєння наша країна не тільки продовжує стримувати наступ росіян, але й готується переламати хід війни", - повідомив Драпатий.

Він також нагадав, як окупанти намагалися минулого року штурмувати Миколаїв - форпост півдня України.

"На початку березня 2022 місцеві добровольці та військові дали гідну відсіч загарбникам. Успішну оборону Миколаєва вдалося провести завдяки чіткій комунікації з громадами та селами, мешканці яких оперативно повідомляли військових про рух ворожої техніки", - зазначив Драпатий.

Він підкреслив, що їхні дії завадили планам ворога захопити Південноукраїнську АЕС та форсувати Південний Буг і почати наступ на Одесу.

"А вже у листопаді Збройні Сили спільно з іншими Силами оборони звільнили від російських окупаційних військ Херсон та решту населених пунктів правобережної частини області", - зауважив Драпатий.

Він підсумував, що після здобуття ЗСУ стратегічної переваги у Херсонській області українська армія створить передумови для загальної перемоги.

Нагадаємо, як поюяснювали в ЗСУ, Україна може переламати хід бойових дій на сході. Проте для цього необхідно більше високоточної зброї від партнерів.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті".

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