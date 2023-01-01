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Україна може переламати хід війни на Донбасі. ЗСУ пояснили, що для цього потрібно

Новость на русском →
Бахмут, Неділя 01 січня 2023 14:08
Україна може переламати хід війни на Донбасі. ЗСУ пояснили, що для цього потрібно Фото: ЗСУ можуть переламати хід бойових дій на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська можуть переламати хід бойових дій на Донбасі. Проте для цього необхідно більше високоточної зброї від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"На жаль, таку війну типу початку 20 століття Росія ще має змогу вести, вона має мобілізаційні ресурси, запаси старого радянського озброєння. Проте суттєво її може переламати, якщо наші партнери продовжать і надалі, або ще краще інтенсифікують поставку нам високоточних систем озброєння чи авіації, чи посилять ракетні війська та артилерію", - сказав він.

Череватий зазначив, що мова йде про системи HIMARS та MLRS. Українські військові вже освоїли це озброєння, яке отримали від партнерів. Це допомогло досягти успіхів на фронті.

Нагадаємо, за словами Череватого, росіяни потребують оперативної паузи на Бахмутському напрямку, проте не зможуть взяти її через рішення керівництва.

Детальніше про те, яку зброю можуть отримати українські війська - у матеріалі РБК-Україна.

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