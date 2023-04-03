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Україна стане провідною країною у розвитку інновацій у військовій сфері, - віцепрем'єр

Фото: Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Україна буде провідною країною у впровадженні інновацій в кібербезпеці, захисті об’єктів критичної інфраструктури та військовій сфері.

Про це це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Одне з головних завдань, яке ставить уряд - це побудова країни, в якій з'являються продукти, що капіталізуються та працюють на весь світ і коштують мільряди доларів.

"Найсильнішими ми будемо в military-tech, тобто це все, що пов’язано з інноваціями у військовій тематиці. Також розвиватиметься кібербезпека, будь-яка фізична безпека, пов’язана з інноваціями, та захист об’єктів критичної інфраструктури. В Україні уже зараз народжується компетенція, яка є унікальною у світі", - сказав Федоров.

Раніше ми писали, міністерство цифрової трансформації планує залучити до повоєнного перепису населення України компанію Apple.

Нагадаємо, в Україні працюють над створенням реєстру ухилянтів від мобілізації.

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