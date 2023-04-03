Украина станет ведущей страной в развитии инноваций в военной сфере, - вице-премьер

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон .

Одна из главных задач, которую ставит правительство. - это построение страны, в которой появляются продукты, которые капитализируются и работают на весь мир и стоят миллиарды долларов.

"Самыми сильными мы будем в military-tech, то есть все, что связано с инновациями в военной тематике. Также будет развиваться кибербезопасность, любая физическая безопасность, связанная с инновациями, и защита объектов критической инфраструктуры. В Украине уже сейчас рождается компетенция, которая уникальна в мире", - сказал Федоров.