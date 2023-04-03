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Украина станет ведущей страной в развитии инноваций в военной сфере, - вице-премьер

Фото: Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров(GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украина будет ведущей страной по внедрению инноваций в кибербезопасности, защите объектов критической инфраструктуры и военной сфере.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Одна из главных задач, которую ставит правительство. - это построение страны, в которой появляются продукты, которые капитализируются и работают на весь мир и стоят миллиарды долларов.

"Самыми сильными мы будем в military-tech, то есть все, что связано с инновациями в военной тематике. Также будет развиваться кибербезопасность, любая физическая безопасность, связанная с инновациями, и защита объектов критической инфраструктуры. В Украине уже сейчас рождается компетенция, которая уникальна в мире", - сказал Федоров.

Ранее мы писали, что министерство цифровой трансформации планирует привлечь к послевоенной переписи населения Украины компанию Apple.

Напомним, в Украине работают над созданием реестра уклоняющихся от мобилизации.

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