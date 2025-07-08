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Украина станет "горячей точкой" Европы: где будет +40, а где прохладные дожди и грозы

Вторник 08 июля 2025 12:29
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Украина станет "горячей точкой" Европы: где будет +40, а где прохладные дожди и грозы Фото: синоптики предупредили, каким регионам готовиться к жаре (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра, 9 июля Украина окажется в эпицентре европейской жары. Температура будет достигать +39 градусов, а на востоке страны - даже до +40.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление синоптика Натальи Диденко.

В то время как запад останется относительно свежим, восток и юг будут буквально "печь".

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, самые высокие температуры охватят восток, юг и большинство центральных регионов - ожидается +33...+39 градусов.

На севере - до +34, хотя на Житомирщине будет заметно свежее, до +28.

Комфортнее всего будет на западе: во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях температура будет держаться в пределах +21...+27 градусов.

Дожди с грозами прогнозируют на западе, севере и в Винницкой области.

В некоторых регионах возможны сильные ливни, шквалы и даже град - стоит быть осторожными, особенно во второй половине дня.

Синоптики сообщают, что общее ослабление жары ожидается 11-12 июля.

В то же время на востоке она продлится дольше - +35...+39 и местами до +40 градусов сохранятся как минимум до конца недели.

Погода в Киеве

В Киеве жара будет держаться на уровне +30...+33 градусов. Вечером - вероятны кратковременные грозы.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и по совместительству самый жаркий месяц лета.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение третьей декады июня 2025 года в разных регионах страны и объяснили, как они повлияли на рост и развитие культур на огородах и полях. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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