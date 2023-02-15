UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна стане членом НАТО, але зараз пріоритетна її перемога у війні, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна буде членом Північноатлантичного альянсу, але наразі головним пріоритетом є її перемога у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на пресконференції.

"Ми багато разів повторювали, що Україна стане членом Альянсу, але зараз основна увага приділяється тому, щоб Україна перемогла у війні, тому що єдиний спосіб інтеграції - це забезпечити перемогу України як суверенної незалежної держави", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що зараз невідкладне завдання для союзників по НАТО - забезпечити, щоб Україна отримала зброю, яка потрібна для того, щоб дати відсіч російським окупантам.

Генсек додав, що НАТО працює і над довгостроковим партнерством з Україною. Це проявляється в тому, що нашій країні допомагають перейти від зброї радянської доби, доктрин, стандартів до стандартів НАТО для покращення оперативної сумісності в галузі безпеки та оборонної реформи.

"І все це для того, щоб наблизити Україну до Альянсу НАТО", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що нашій країні необхідно побудувати стійку армію для членства в НАТО.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, Україна стане членом НАТО вже після перемоги над Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЄнс СтолтенбергДопомога УкраїніВійна Росії проти України