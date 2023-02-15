Украина станет членом НАТО, но сейчас приоритетна ее победа в войне, - Столтенберг

"Мы много раз повторяли, что Украина станет членом Альянса, но сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы Украина победила в войне, потому что единственный способ интеграции - это обеспечить победу Украины как суверенного независимого государства", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что сейчас неотложная задача для союзников по НАТО - обеспечить, чтобы Украина получила оружие, которое необходимо для того, чтобы дать отпор российским оккупантам.

Генсек добавил, что НАТО работает и над более долгосрочным партнерством с Украиной. Это проявляется в том, что нашей стране помогают перейти от оружия советской эпохи, доктрин, стандартов к стандартам НАТО для улучшения оперативной совместимости в области безопасности и оборонной реформы.

"И все это для того, чтобы приблизить Украину к Альянсу НАТО", - резюмировал он.