Зеленський: Україна має побудувати стійку армію для членства в НАТО

Однією з важливих умов членства в НАТО для України є побудова стійкої армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній прес-конференції з фінським колегою Саулі Нііністьо.

"Ми дуже підтримуємо зараз Фінляндію і Швецію на шляху до НАТО... І ми б хотіли сьогодні, коли ми підтримуємо ваші кроки, щоб завтра ми теж не йшли цією дорогою на самоті. Але на цьому шляху ми повинні побудувати стійку армію, щоб ми прийшли туди. Це дуже важливо. Сьогодні ця стійкість залежить від підтримки та союзу багатьох держав", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав членство в НАТО найкращими гарантіями безпеки для України.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, членство України в НАТО є справедливим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.