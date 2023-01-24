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Зеленський: Україна має побудувати стійку армію для членства в НАТО

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Київ, Вівторок 24 січня 2023 15:59
Зеленський: Україна має побудувати стійку армію для членства в НАТО Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Однією з важливих умов членства в НАТО для України є побудова стійкої армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній прес-конференції з фінським колегою Саулі Нііністьо.

"Ми дуже підтримуємо зараз Фінляндію і Швецію на шляху до НАТО... І ми б хотіли сьогодні, коли ми підтримуємо ваші кроки, щоб завтра ми теж не йшли цією дорогою на самоті. Але на цьому шляху ми повинні побудувати стійку армію, щоб ми прийшли туди. Це дуже важливо. Сьогодні ця стійкість залежить від підтримки та союзу багатьох держав", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав членство в НАТО найкращими гарантіями безпеки для України.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, членство України в НАТО є справедливим.

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