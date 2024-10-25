Україна стане 125-ю державою-учасницею МКС: названо дату

Вже з 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою-учасницею МКС.

"Це знакова подія для України. Ми завершили довготривалий процес ратифікації цього важливого інструменту й нарешті повноцінно долучаємося до роботи ключового світового органу кримінального правосуддя", - зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Зауважимо, що Україна підписала Римський статут іще 2000 року. За його ратифікацію Верховна Рада проголосувала цьогоріч 21 серпня, а в День Незалежності президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.