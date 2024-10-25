Украина станет 125-м государством-участником МУС: названа дата

Украина официально депонировала ратификационную грамоту Римского статута Международного уголовного суда. Таким образом, страна станет 125-м государством-участником МУС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Уже с 1 января 2025 года Украина станет 125-м государством-участником МУС.
"Это знаковое событие для Украины. Мы завершили долговременный процесс ратификации этого важного инструмента и, наконец, полноценно приобщаемся к работе ключевого мирового органа уголовного правосудия", - отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.
Отметим, что Украина подписала Римский устав еще в 2000 году. За его ратификацию Верховная Рада проголосовала 21 августа, а в День Независимости президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Отметим, что в начале этого месяца Верховная Рада Украины поддержала изменения в Уголовный кодекс. Его приведут в соответствие с нормами Римского устава Международного уголовного суда.
Детальнее о том, почему Украина ратифицировала Римский устав - в материале РБК-Украина.
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