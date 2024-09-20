Україна стала перспективним ринком для виробників зброї з балканських країн, - The Economist

Поки в Україні триває війна західнобалканські виробники зброї переживають бум. Виробництво зброї збільшилось у декілька разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
За даними The Economist, з 2020 року сербський експорт зброї збільшився в чотири рази: з моменту вторгнення Росії в Україну було поставлено боєприпасів на суму близько 800 млн євро. А експорт Боснії за перші чотири місяці 2024 року майже подвоївся порівняно з аналогічним періодом минулого року. Її заводи з виробництва боєприпасів працюють цілодобово.
Ці країни здатні виробляти таку кількість зброї завдяки тому, що раніше мали велику армію, яку підтримував розгалужений військово-промисловий комплекс. Залишки оборонної промисловості зараз зосереджені в Боснії та Сербії, на які припадає понад 90% військового експорту Західних Балкан.
Як пише видання, особливий інтерес для України та її прихильників становить здатність промисловості виробляти боєприпаси та обладнання як радянського, так і натовського стандарту. Окрім цього боснійський снаряд може коштувати на чверть дешевше, ніж західний.
Попри те, що і в Боснії, і в Сербії діють закони, які забороняють їм продавати зброю в зони бойових дій - ці країни знайшли обхідні шляхи через треті сторони. Наприклад основним покупцем боснійських куль є США, які вони перенаправляють в Україну. А ось Сербія, попри відмову запровадити санкції проти Росії, переправляє тисячі артилерійських снарядів через Чехію, Туреччину і підставних компаній. Балканські члени НАТО - Хорватія, Албанія, Чорногорія і Македонія - передали значну частину своїх запасів старого радянського озброєння. Але, ймовірно, Хорватія може відремонтувати зношені кувейтські танки М-84 (югославська версія радянського Т-72), які будуть відправлені в Україну.
У The Economist вважають, що для деяких балканських урядів таке виробництво озброєння - це можливість отримати політичний кредит довіри в Америці та Європейському Союзі. Особливо це стосується тих, хто прагне приєднатися до ЄС, таких як Боснія і Албанія. Боснійські заводи з виробництва боєприпасів, які колись були на межі закриття, зараз повністю укомплектовані персоналом.
Що стосується Сербії, то для їх президента Олександра Вучича, продаж зброї Україні є як частиною делікатного балансування між Заходом і Росією, так і хорошим бізнесом.
Як заявляв високий представник ЄС Жозеп Боррель, країни Західних Балкан, які є кандидатами на членство до Євросоюзу, мають скористатися унікальним моментом у процесі розширення спілки, створеною завдяки значному прогресу України.
Згодом президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни Західних Балкан виступити проти таких авторитарних держав як Росія.
Також Зеленський заявляв, що Україна має конкретні домовленості з країнами Західних Балкан після саміту "Україна - Південно-Східна Європа". Йдеться, зокрема, про зміцнення артилерії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.