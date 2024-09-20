Україна стала перспективним ринком для виробників зброї з балканських країн, - The Economist

За даними The Economist, з 2020 року сербський експорт зброї збільшився в чотири рази: з моменту вторгнення Росії в Україну було поставлено боєприпасів на суму близько 800 млн євро. А експорт Боснії за перші чотири місяці 2024 року майже подвоївся порівняно з аналогічним періодом минулого року. Її заводи з виробництва боєприпасів працюють цілодобово.

Ці країни здатні виробляти таку кількість зброї завдяки тому, що раніше мали велику армію, яку підтримував розгалужений військово-промисловий комплекс. Залишки оборонної промисловості зараз зосереджені в Боснії та Сербії, на які припадає понад 90% військового експорту Західних Балкан.

Як пише видання, особливий інтерес для України та її прихильників становить здатність промисловості виробляти боєприпаси та обладнання як радянського, так і натовського стандарту. Окрім цього боснійський снаряд може коштувати на чверть дешевше, ніж західний.

Попри те, що і в Боснії, і в Сербії діють закони, які забороняють їм продавати зброю в зони бойових дій - ці країни знайшли обхідні шляхи через треті сторони. Наприклад основним покупцем боснійських куль є США, які вони перенаправляють в Україну. А ось Сербія, попри відмову запровадити санкції проти Росії, переправляє тисячі артилерійських снарядів через Чехію, Туреччину і підставних компаній. Балканські члени НАТО - Хорватія, Албанія, Чорногорія і Македонія - передали значну частину своїх запасів старого радянського озброєння. Але, ймовірно, Хорватія може відремонтувати зношені кувейтські танки М-84 (югославська версія радянського Т-72), які будуть відправлені в Україну.

У The Economist вважають, що для деяких балканських урядів таке виробництво озброєння - це можливість отримати політичний кредит довіри в Америці та Європейському Союзі. Особливо це стосується тих, хто прагне приєднатися до ЄС, таких як Боснія і Албанія. Боснійські заводи з виробництва боєприпасів, які колись були на межі закриття, зараз повністю укомплектовані персоналом.

Що стосується Сербії, то для їх президента Олександра Вучича, продаж зброї Україні є як частиною делікатного балансування між Заходом і Росією, так і хорошим бізнесом.