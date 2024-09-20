Украина стала перспективным рынком для производителей оружия из балканских стран, - The Economist

По данным The Economist, с 2020 года сербский экспорт оружия увеличился в четыре раза: с момента вторжения России в Украину были поставлены боеприпасы на сумму около 800 млн евро. А экспорт Боснии за первые четыре месяца 2024 почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ее заводы по производству боеприпасов работают круглосуточно.

Эти страны способны производить такое количество оружия благодаря тому, что раньше имели большую армию, поддерживаемую разветвленным военно-промышленным комплексом. Остатки оборонной промышленности сейчас сосредоточены в Боснии и Сербии, на которые приходится более 90% экспорта Западных Балкан.

Особый интерес для Украины и ее сторонников представляет способность промышленности производить боеприпасы и оборудование как советского, так и натовского стандарта. Кроме этого, боснийский снаряд может стоить на четверть дешевле западного.

Несмотря на то, что и в Боснии, и в Сербии действуют законы, запрещающие им продавать оружие в зоны боевых действий, эти страны нашли обходные пути через третьи стороны. Например, основным покупателем боснийских шаров являются США, которые они перенаправляют в Украину. А вот Сербия, несмотря на отказ ввести санкции против России, переправляет тысячи артиллерийских снарядов через Чехию, Турцию и подставные компании. Балканские члены НАТО – Хорватия, Албания, Черногория и Македония – передали значительную часть своих запасов старого советского вооружения. Но, по всей вероятности, Хорватия может отремонтировать изношенные кувейтские танки М-84 (югославская версия советского Т-72), которые будут отправлены в Украину.

The Economist считают, что для некоторых балканских правительств такое производство вооружения - это возможность получить политический кредит доверия в Америке и Европейском Союзе. Особенно это касается тех, кто стремится присоединиться к ЕС, таких как Босния и Албания. Боснийские заводы по производству боеприпасов, когда-то находившиеся на грани закрытия, сейчас полностью укомплектованы персоналом.

Что касается Сербии, то для их президента Александра Вучича продажа оружия Украине является как частью деликатной балансировки между Западом и Россией, так и хорошим бизнесом.