Україна стала одним із членів Ради керуючих МАГАТЕ, - Зеленський

"Україну обрано до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", - написав він.

Президент наголосив, що Україна залишається надійним партнером у сфері атомної енергетики.

"Ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення глобальної ядерної безпеки. Ми всі повинні працювати разом, всі у світі, хто цінує безпеку, щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, який Росія намагається нормалізувати", - додав він.

Зеленський упевнений, що ядерна безпека та захищеність мають бути гарантовані.

Для довідки

Рада керуючих МАГАТЕ - один із двох керівних органів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), спільно з Генеральною конференцією держав-членів. Рада керуючих збирається п'ять разів на рік, представляє рекомендації Генеральної конференції з діяльності агентства та бюджету, призначає генерального директора МАГАТЕ, який потім затверджується Генеральною конференцією. Наприклад, у 2017-2018 роках до складу Ради керуючих входили 35 країн.

Вибори гендиректора МАГАТЕ

Нещодавно Рафаеля Маріано Гроссі було повторно призначено на посаду генерального директора МАГАТЕ. Його кондидатуру підтримали одноголосно.

Нагадаємо, що вперше він вступив на посаду гендиректора МАГАТЕ 2 грудня 2019 року. Його другий термін розпочнеться 3 грудня цього року і триватиме до 2 грудня 2027 року. Він є шостим генеральним директором з моменту заснування МАГАТЕ в 1957 році.