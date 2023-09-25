Гроссі знову обрали гендиректором МАГАТЕ
Рафаель Маріано Гроссі був повторно призначений на посаду генерального директора Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.
На конференції МАГАТЕ у Відні, у понеділок 25 вересня, кандидатуру Гроссі одностайно підтримали всі учасники.
"Для мене велика честь одностайним рішенням правління призначити мене на наступний термін на посаді, і я дуже вдячний за довіру. Це відбувається в той час, коли ми стикаємося з багатьма серйозними викликами, і я повністю відданий тому, щоб продовжувати робити все, що в моїх силах, для виконання важливої місії МАГАТЕ на підтримку глобального миру та розвитку", - сказав Гроссі.
Нагадаємо, що вперше він вступив на посаду гендиректора МАГАТЕ 2 грудня 2019 року. Його другий термін розпочнеться 3 грудня цього року і триватиме до 2 грудня 2027 року. Він є шостим генеральним директором з моменту заснування МАГАТЕ в 1957 році.
Загроза теракту на ЗАЕС
Російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.
Як наголошує українське військове командування, провокацію на ЗАЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".
Раніше президент України Володимир Зеленський вже заявив про наміри росіян влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Зокрема голова ГУР МО Кирило Буданов також підтвердив цю інформацію та відзначив, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.
Тим часом інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.
Однак МАГАТЕ запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів ЗАЕС для підтвердження відсутності вибухівки.
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