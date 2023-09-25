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Гроссі знову обрали гендиректором МАГАТЕ

Понеділок 25 вересня 2023 23:29
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Гроссі знову обрали гендиректором МАГАТЕ Фото: Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Рафаель Маріано Гроссі був повторно призначений на посаду генерального директора Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

На конференції МАГАТЕ у Відні, у понеділок 25 вересня, кандидатуру Гроссі одностайно підтримали всі учасники.

"Для мене велика честь одностайним рішенням правління призначити мене на наступний термін на посаді, і я дуже вдячний за довіру. Це відбувається в той час, коли ми стикаємося з багатьма серйозними викликами, і я повністю відданий тому, щоб продовжувати робити все, що в моїх силах, для виконання важливої ​​місії МАГАТЕ на підтримку глобального миру та розвитку", - сказав Гроссі.

Нагадаємо, що вперше він вступив на посаду гендиректора МАГАТЕ 2 грудня 2019 року. Його другий термін розпочнеться 3 грудня цього року і триватиме до 2 грудня 2027 року. Він є шостим генеральним директором з моменту заснування МАГАТЕ в 1957 році.

Загроза теракту на ЗАЕС

Російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.

Як наголошує українське військове командування, провокацію на ЗАЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".

Раніше президент України Володимир Зеленський вже заявив про наміри росіян влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Зокрема голова ГУР МО Кирило Буданов також підтвердив цю інформацію та відзначив, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

Тим часом інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

Однак МАГАТЕ запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів ЗАЕС для підтвердження відсутності вибухівки.

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