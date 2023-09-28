RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина стала одним из членов Совета управляющих МАГАТЭ, - Зеленский

Фото: Украина стала одним из членов Совета управляющих МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина избрана в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Украина будет входить в него в ближайшие два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина избрана в Совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы. Я благодарю каждую страну, которая поддержала нашу заявку", - написал он.

Президент подчеркнул, что Украина остается надежным партнером в сфере атомной энергетики.

"Мы приложим все усилия для усиления важной роли МАГАТЭ и укрепления глобальной ядерной безопасности. Мы все должны работать вместе, все в мире, кто ценит безопасность, чтобы положить конец всем видам ядерного шантажа, который Россия пытается нормализовать", - добавил он.

Зеленский уверен, что ядерная безопасность и защищенность должны быть гарантированы.

Для справки

Совет управляющих МАГАТЭ - один из двух руководящих органов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), совместно с Генеральной конференцией государств-членов. Совет управляющих собирается пять раз в год, представляет рекомендации Генеральной конференции по деятельности агентства и бюджету, назначает генерального директора МАГАТЭ, который затем утверждается Генеральной конференцией. Например, в 2017-2018 годах в состав Совета управляющих входили 35 стран.

Выборы гендиректора МАГАТЭ

Недавно Рафаэль Мариано Гросси был повторно назначен на должность генерального директора МАГАТЭ.  Его кондидатуру поддержали единогласно.

Напомним, что впервые он вступил в должность гендиректора МАГАТЭ 2 декабря 2019 года. Его второй срок начнется 3 декабря этого года и продлится до 2 декабря 2027 года. Он является шестым генеральным директором с момента основания МАГАТЭ в 1957 году.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМАГАТЭ