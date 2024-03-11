Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї, - доповідь SIPRI

Відповідно до доповіді змін експорту зброї протягом 2019-2023 років у порівнянні з 2014-2018 роками, США стабільно тримають провідну позицію:

Саме на США припадає близько 55% озброєнь імпортованих європейських держав у 2019-2023 роках, що на 20% більше, ніж за 2014-2018 роки.

На другому місці серед експортерів знаходиться Франція. Там експорт озброєнь збільшився на 47%, а частка у загальносвітових постачаннях зросла до 11%, коли у 2014-2018 роках вона складала 7,2%. Такий стрибок відбувся завдяки постачанню бойових літаків до Катару, Індії та Єгипту.

Росія ж опинилася на третьому місці у рейтингу світових постачальників зброї. У період з 2019-2023 роки експорт її озброєнь скоротився майже вдвічі - на 53%. У світових постачаннях частка Росії зменшилася на 10%.

Протягом останніх п'яти років російський військовий експорт стрімко скорочувався. Так, якщо у 2019 році РФ постачала зброю до 31 держави, то вже у 2023 році - до 12. Також у 2019-2023 роках менше двох третіх російського експорту припало на Індію (34%), Китай (21%) і Єгипет (7,5%).

Україна стала найбільшим імпортером зброї Європи у період за 2019-2023 роки та четвертою у світі після того, як з лютого 2022 року близько 30 держав надали основне озброєння.

Загальний приріст військового імпорту сягнув рекордних 6633%. Основними постачальниками озброєнь Києва стали США (39%), Німеччина (14%) і Польща (13%).