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Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия, – доклад SIPRI

Фото: Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия, – доклад SIPRI (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

За последние пять лет экспорт российского оружия сократился почти вдвое: РФ переместилась на третье место в рейтинге мировых поставщиков. Вместе с тем Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе: прирост достиг рекордных 6633%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI ).

Согласно докладу изменений экспорта оружия в течение 2019-2023 годов по сравнению с 2014-2018 годами США стабильно держат ведущую позицию:

Именно в США приходится около 55% вооружений импортированных европейских государств в 2019-2023 годах, что на 20% больше, чем за 2014-2018 годы.

На втором месте посреди экспортеров находится Франция. Там экспорт вооружений увеличился на 47%, а доля общемировых поставок выросла до 11%, когда в 2014-2018 годах она составляла 7,2%. Такой скачок произошел благодаря поставке боевых самолетов в Катар, Индию и Египет.

Россия же очутилась на третьем месте в рейтинге мировых поставщиков оружия. В период с 2019-2023 года экспорт ее вооружений сократился почти вдвое – на 53%. В мировых поставках доля России снизилась на 10%.

В последние пять лет российский военный экспорт стремительно сокращался. Так, если в 2019 году РФ поставляла оружие в 31 государство, то уже в 2023 году - до 12. Также в 2019-2023 годах меньше двух третьих российского экспорта пришлось на Индию (34%), Китай (21%) и Египет (7). ,5%).

Украина стала крупнейшим импортером оружия Европы за 2019-2023 годы и четвертой в мире после того, как с февраля 2022 года около 30 государств предоставили основное вооружение.

Общий прирост военного импорта достиг рекордных 6633%. Основными поставщиками вооружений Киева стали США (39%), Германия (14%) и Польша (13%).

Напомним, США и Япония обсуждают военное оборонное сотрудничество для оказания помощи Украине . Союзники стремятся добиться конкретных договоренностей до встречи в Вашингтоне президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисидо, запланированной на 10 апреля.

Отмечается, что главной темой саммита станет вопрос о возможностях Японии поддержать расширение арсенала США. Япония уже предоставила Украине нелетальную и финансовую помощь, однако дальнейшее снятие экспортных ограничений может расширить возможности продажи оружия за границу.

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