Україна стала краще вражати цілі глибоко в РФ: Bloomberg розкрило деталі

Одним із ключових учасників розширення таких операцій став підрозділ Kairos. Його результати дозволили Україні посилити тиск на російську військову інфраструктуру та морську логістику.

Як зазначає Bloomberg, українські далекобійні можливості суттєво зросли порівняно з минулим роком.

Якщо раніше ударні апарати могли виконувати завдання приблизно за 100 км, то тепер Україна використовує невеликі й відносно недорогі крилаті ракети, здатні вражати цілі в глибині Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Як Україна підвищує ефективність ударів

Підготовка операцій передбачає використання детальних карт, розвідувальної мережі та супутникових знімків західних партнерів. До роботи також залучають фахівців енергетичної галузі, які допомагають визначати вразливі місця промислових об’єктів.

Зокрема, у вересні Kairos разом з іншими підрозділами спричинив пожежу на НПЗ у районі Москви. Під час підготовки удару військові аналізували не лише актуальні супутникові знімки, а й архівні зображення, щоб визначити зміни на об’єкті та уточнити цілі.

Водночас під час ударів по території РФ українські військові не можуть використовувати Starlink як канал зв’язку - там сервіс вимкнений.

Для таких операцій застосовують як дрони з дистанційним керуванням, так і крилаті ракети, які заздалегідь програмують для польоту до визначеної цілі.

Яких результатів досягла Україна

За даними видання, розширення можливостей далекобійних ударів супроводжується збільшенням атак на російські НПЗ, газові термінали, танкери в Чорному морі та військові об’єкти.

Результати роботи Kairos дозволили розширити підрозділ із батальйону до 7-го окремого Центру безпілотних систем. Тепер це більша структура із сотнями військовослужбовців, яка також може керувати іншими підрозділами.

Наслідки ударів по віддалених цілях відчуває і російська економіка. Як пише Bloomberg, споживачі в РФ стикаються з дефіцитом і зростанням цін, а пошкодження центрів обробки даних ускладнює інтернет-трафік і торгівлю.

Водночас Україна стикається з низкою викликів: наближається холодна зима, ресурси протиповітряної та протиракетної оборони скорочуються, а відносини зі США, які раніше надавали Києву найбільшу підтримку, погіршилися.