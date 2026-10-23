Дрони атакували хімкомбінат у Пермському краї РФ (фото, відео)

Над хімічним комбінатом "Азот" у Березниках на Пермщині, РФ, піднімається дим. Містяни повідомляють про роботу ППО, а влада говорить про атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналіз ASTRA .

Дим над територією підприємства "Азот" компанії "Уралхім" помітили на тлі повідомлень очевидців про роботу ППО в місті.

"У Пермському краї силами ППО триває відбиття атаки ворожих БпЛА. На місці працюють оперативні служби", - повідомили близько шостої ранку в регіональному міністерстві територіальної безпеки.

Близько сьомої ранку в Пермі завили сирени. У краї ввели режим "Килим". Він діє в радіусі 50 кілометрів від Березників.

У звіті Міноборони РФ про знищення вночі 443 безпілотників роботу ППО в Пермському краї теж згадали. Там вказали його поряд з іншими регіонами Росії та анексованим Кримом.

Що виробляють на "Азоті"

Раніше цей філіал атакували в жовтні 2025 року.

Підприємство в Березниках - філіал АТ "ОХК "Уралхім". Воно є правонаступником Березниківського хімічного комбінату.

Там виробляють аміак, азотну кислоту, аміачну та калійну селітру, карбамід, нітрит-нітратні солі й іншу хімічну продукцію. Працюють на підприємстві 2500 людей.

Азотну кислоту використовують підприємства ВПК, щоб робити вибухівку та порох. Зокрема, її постачають на Пермський пороховий завод, Соликамський завод "Урал", Олексинський хімічний комбінат і Бійський олеумний завод.

Нагадаємо, Сили оборони провели підземну операцію "Велес" під Куп'янськом.

Бійці просунулися комунікаціями понад 15 кілометрів у тил росіян і взяли в полон понад 30 окупантів.