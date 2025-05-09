Україна стала частиною Об’єднаних експедиційних сил Європи: чому це хороша новина

Україна стала партнером Об’єднаних експедиційних сил Європи. Це посилить підтримку на фронті та інтегрує нас у спільну систему безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.
На сьогоднішній зустрічі в Осло 10 північноєвропейських країн, що входять до складу Об'єднаних експедиційних сил (JEF), домовилися про посилення співпраці у сфері безпеки між собою.
Під час зустрічі, країни також вирішили включити Україну до розширеного партнерства з ОЗС.
Зауважимо, що до Об'єднаних експедиційних сил входять представники:
Як відомо, глави держав і урядів цих країн зібралися на саміт в Осло, щоб обговорити спільні виклики регіональній безпеці та тіснішу співпрацю для їх подолання. Після саміту в Осло всі країни виступили зі спільною заявою.
"Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, і це відбувається зараз. Ця зустріч підтвердила наші тісні безпекові зв'язки, і ми домовилися посилити нашу спільну роботу заради безпеки і стабільності в Північній Європі. ОЗСЄ є хорошою першою реакцією на кризи і зміцнює оборону НАТО", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Продовження підтримки України було ключовою темою саміту. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у частині засідання в мерії Осло в цифровому форматі.
"Ми домовилися запросити Україну до розширеного партнерства в Об'єднаних експедиційних силах (JEF). Війна Росії проти України занурила Європу в найсерйознішу безпекову ситуацію з часів Другої світової війни. Наша підтримка України залишається непохитною", - додав Стьоре.
За його словами, країни учасники також багато чому можуть навчитися з досвіду українців.
"Тісніші зв'язки між Україною та ОЗСЄ також важливі для безпеки та стабільності в нашому куточку Європи". - підсумував прем'єр.
Країни також погоджуються, що ОЗСЄ посилить свої зусилля з оптимізації координації та співпраці з НАТО.
"Країни ОЗСЄ мають унікальний досвід і будуть підтримувати НАТО в тих сферах, які нам добре відомі. Балтійське море, Крайня Північ і Північна Атлантика - це наш регіон. ОЗСЄ є ареною для практичної співпраці, спільної обізнаності про ситуацію і обміну досвідом, який може допомогти зміцнити оборону і готовність як НАТО, так і окремих країн", - додав Стьоре.
Об’єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force) - це багатонаціональні експедиційні сили, що були створені Британією у 2015 році.
За потреби ОЕС можуть розгорнути понад 10 тисяч військових для проведення гуманітарних місій, або бойових операцій високої інтенсивності.
Зауважимо, що кілька років тому Україна вже співпрацювала з об'єднанням. Тоді Україну запросили як спостерігача на навчання членів Об’єднаних експедиційних сил.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року британський прем’єр Кір Стармер на зустрічі з норвезьким колегою Йонасом Гар Стьоре наголосив, що Британія хоче забезпечити для України якомога сильнішу позицію у 2025 році.
Водночас він зазначив, що непохитна підтримка України з боку країн вже була посилена в рамках Об'єднаних експедиційних сил.
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