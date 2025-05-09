Україна стала частиною Об’єднаних експедиційних сил Європи: чому це хороша новина

На сьогоднішній зустрічі в Осло 10 північноєвропейських країн, що входять до складу Об'єднаних експедиційних сил (JEF), домовилися про посилення співпраці у сфері безпеки між собою.

Під час зустрічі, країни також вирішили включити Україну до розширеного партнерства з ОЗС.

Зауважимо, що до Об'єднаних експедиційних сил входять представники:

Великої Британії,

Данії,

Естонії,

Фінляндії,

Ісландії,

Латвії,

Литви,

Нідерландів,

Швеції,

Норвегії,

Фінляндії.

Європа візьме на себе відповідальність

Як відомо, глави держав і урядів цих країн зібралися на саміт в Осло, щоб обговорити спільні виклики регіональній безпеці та тіснішу співпрацю для їх подолання. Після саміту в Осло всі країни виступили зі спільною заявою.

"Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, і це відбувається зараз. Ця зустріч підтвердила наші тісні безпекові зв'язки, і ми домовилися посилити нашу спільну роботу заради безпеки і стабільності в Північній Європі. ОЗСЄ є хорошою першою реакцією на кризи і зміцнює оборону НАТО", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Країни підтримують Україну

Продовження підтримки України було ключовою темою саміту. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у частині засідання в мерії Осло в цифровому форматі.

"Ми домовилися запросити Україну до розширеного партнерства в Об'єднаних експедиційних силах (JEF). Війна Росії проти України занурила Європу в найсерйознішу безпекову ситуацію з часів Другої світової війни. Наша підтримка України залишається непохитною", - додав Стьоре.

За його словами, країни учасники також багато чому можуть навчитися з досвіду українців.

"Тісніші зв'язки між Україною та ОЗСЄ також важливі для безпеки та стабільності в нашому куточку Європи". - підсумував прем'єр.

Країни також погоджуються, що ОЗСЄ посилить свої зусилля з оптимізації координації та співпраці з НАТО.

"Країни ОЗСЄ мають унікальний досвід і будуть підтримувати НАТО в тих сферах, які нам добре відомі. Балтійське море, Крайня Північ і Північна Атлантика - це наш регіон. ОЗСЄ є ареною для практичної співпраці, спільної обізнаності про ситуацію і обміну досвідом, який може допомогти зміцнити оборону і готовність як НАТО, так і окремих країн", - додав Стьоре.