Украина стала частью Объединенных экспедиционных сил Европы: почему это хорошая новость

На сегодняшней встрече в Осло 10 североевропейских стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил (JEF), договорились об усилении сотрудничества в сфере безопасности между собой.

Во время встречи, страны также решили включить Украину в расширенное партнерство с ОЗС.

Заметим, что в Объединенные экспедиционные силы входят представители:

Великобритании,

Дании,

Эстонии,

Финляндии,

Исландии,

Латвии,

Литвы,

Нидерландов,

Швеции,

Норвегии,

Финляндии.

Европа возьмет на себя ответственность

Как известно, главы государств и правительств этих стран собрались на саммит в Осло, чтобы обсудить общие вызовы региональной безопасности и более тесное сотрудничество для их преодоления. После саммита в Осло все страны выступили с совместным заявлением.

"Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, и это происходит сейчас. Эта встреча подтвердила наши тесные связи в области безопасности, и мы договорились усилить нашу совместную работу ради безопасности и стабильности в Северной Европе. ОВСЕ является хорошей первой реакцией на кризисы и укрепляет оборону НАТО", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Страны поддерживают Украину

Продолжение поддержки Украины было ключевой темой саммита. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в части заседания в мэрии Осло в цифровом формате.

"Мы договорились пригласить Украину к расширенному партнерству в Объединенных экспедиционных силах (JEF). Война России против Украины погрузила Европу в самую серьезную ситуацию безопасности со времен Второй мировой войны. Наша поддержка Украины остается непоколебимой", - добавил Стьоре.

По его словам, страны участники также многому могут научиться из опыта украинцев.

"Более тесные связи между Украиной и ОВСЕ также важны для безопасности и стабильности в нашем уголке Европы". - подытожил премьер.

Страны также соглашаются, что ОВСЕ усилит свои усилия по оптимизации координации и сотрудничества с НАТО.

"Страны ОВСЕ имеют уникальный опыт и будут поддерживать НАТО в тех сферах, которые нам хорошо известны. Балтийское море, Крайний Север и Северная Атлантика - это наш регион. ОВСЕ является ареной для практического сотрудничества, совместной осведомленности о ситуации и обмена опытом, который может помочь укрепить оборону и готовность как НАТО, так и отдельных стран", - добавил Стьоре.