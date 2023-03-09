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Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї, - Пентагон

Ілюстративне фото: Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань зброї Ірану за межами Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Кожен має бути готовим до того, як виглядатимуть сценарії загрози, якщо Іран застосує тактику, техніку та процедури, яких він навчився в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут", - сказав високопосадовець Міноборони США, маючи на увазі Близький Схід.

За його словами, Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську летальну допомогу.

Зазначимо, що коментар прозвучав напередодні візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Ізраїлю, де на порядку денному буде ірано-російське військове співробітництво.

Нагадаємо, Sky News повідомляло, що Іран таємно поставив Росії сотні тисяч боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що РФ вагається з купівлею балістичних ракет в Ірану через побоювання, що у такому разі Україна може отримати далекобійні ATACMS з радіусом дії 300 км.

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