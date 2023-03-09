RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия, - Пентагон

Иллюстративное фото: Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний оружия Ирана за пределами Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Каждый должен быть готов к тому, как будут выглядеть сценарии угрозы, если Иран применит тактику, технику и процедуры, которым он научился в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь", - сказал чиновник Минобороны США, имея в виду Ближний Восток.

По его словам, Россия готова передать Ирану передовые технологии для получения иранской летальной помощи.

Отметим, что комментарий прозвучал в преддверии визита министра обороны США Ллойда Остина в Израиль, где на повестке дня будет ирано-российское военное сотрудничество.

Напомним, Sky News сообщало, что Иран тайно поставил России сотни тысяч боеприпасов.

Ранее сообщалось, что РФ побаивается покупать баллистические ракеты у Ирана из-за опасений, что в таком случае Украина может получить дальнобойные ATACMS с радиусом действия 300 км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранВойна России против УкраиныПентагон