Україна, США та ЄС сформували список умов для Путіна. ЗМІ дізнались деталі документа

"Коаліція рішучих" у Києві

10 травня до Києва приїхали лідери "коаліції рішучих". Після зустрічі учасники "коаліції рішучих" зателефонували президенту США Дональду Трампу.

Росії поставили дедлайн для згоди на припинення вогню. Так, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня.

Зазначимо, що Росія останнім часом відмовляється від будь-яких пропозицій щодо довготривалого припинення вогню в Україні. Натомість Путін остійно оголошує "перемир'я", які окупанти самі ж і порушують, обстрілюючи цивільних в Україні.

Нагадаємо, раніше США та ЄС запропонували нове перемир'я терміном на 30 днів. У разі відмови Кремля, проти Росії будуть запроваджені нові жорсткі санкції.

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