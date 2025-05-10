Украина, США и ЕС сформировали список условий для Путина. СМИ узнали детали документа

"Коалиция решительных" в Киеве

10 мая в Киев приехали лидеры "коалиции решительных". После встречи участники "коалиции решительных" позвонили президенту США Дональду Трампу.

России поставили дедлайн для согласия на прекращение огня. Так, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.

Отметим, что Россия в последнее время отказывается от любых предложений по долговременному прекращению огня в Украине. Вместо этого Путин постоянно объявляет "перемирия", которые оккупанты сами же и нарушают, обстреливая гражданских в Украине.

Напомним, ранее США и ЕС предложили новое перемирие сроком на 30 дней. В случае отказа Кремля, против России будут введены новые жесткие санкции.

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