Україна, США та ЄС проведуть в Парижі критичні переговори через план Трампа, - Axios

У зустрічі візьмуть участь радники з національної безпеки з України, Франції, Німеччини та Великої Британії. При цьому поки не підтверджено, чи прибуде до Парижу держсекретар США Марко Рубіо, який очолював делегацію на попередніх переговорах.

Високопосадовці планують обговорити ключові положення 20-пунктового мирного плану Трампа врегулювання конфлікту в Україні та досягти консенсусу щодо питань територіальних, а також тих, що стосуються гарантій безпеки.

Зустріч у Парижі відбудеться на тлі телефонної розмови минулої середи між Трампом та лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зарезультатами розмови зазначив, що лише Україна може приймати рішення щодо своєї території. В той же час президент США Дональд Трамп назвав розмову "досить різкою".

Дійсно, зараз президент України Володимир Зеленський стикається з тиском з боку США щодо швидкого ухвалення 20-пунктного плану Трампа, що включає значні територіальні поступки. Водночас європейські країни радять Києву проявляти обережність та обдумувати кожен крок, щоб не піддаватися надмірному тиску.

Зустріч у Парижі може стати ключовим кроком у підготовці нової серії переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні, проте її результати поки що залишаються невизначеними з огляду на скептичне ставлення Європи до деяких пропозицій Трампа.