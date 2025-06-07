Україна спровокувала Путіна на масований обстріл, - Трамп

На запитання про те, як спецоперація СБУ "Павутина" проти російської стратегічної авіації вплинула на характер війни, глава Білого дому зазначив, що попереджав Київ про "удар помсти".

"Ну, вони (Україна. - ред.) дали Путіну привід втрутитися і вчинити масовану атаку минулої ночі. Мені це (удари по аеродромах РФ - ред.) не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: ось воно, тепер буде удар (помсти. - ред.)", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.