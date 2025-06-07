Украина спровоцировала Путина на массированный обстрел, - Трамп

Президент США Дональд Трамп фактически переложил на Украину ответственность за массированную атаку России в ночь на 6 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На вопрос о том, как спецоперация СБУ "Паутина" против российской стратегической авиации повлияла на характер войны, глава Белого дома отметил, что предупреждал Киев об "ударе мести".
"Ну, они (Украина. - ред.) дали Путину повод вмешаться и совершить массированную атаку прошлой ночью. Мне это (удары по аэродромам РФ - ред.) не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: вот оно, теперь будет удар (мести. - ред.)", - сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.
В ночь на 6 июня российские военные массированно обстреляли большинство областей и городов Украины.
Россия выпустила по стране более 400 беспилотников и более 40 ракет различных типов. Обстрелы повредили многоквартирные и частные дома, промышленную инфраструктуру. Больше всего пострадали Киев, Тернополь и Луцк.
По последним данным, в целом, погибли 4 человека, десятки получили ранения.
Массированный обстрел стал "актом мести" в ответ на операцию СБУ "Паутина", в рамках которой были повреждены и уничтожены в целом более 40 самолетов российской стратегической авиации.
Добавим, что в ночь на 7 июня российские террористы снова массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".
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