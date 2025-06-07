Украина спровоцировала Путина на массированный обстрел, - Трамп

Массированная атака России

В ночь на 6 июня российские военные массированно обстреляли большинство областей и городов Украины.

Россия выпустила по стране более 400 беспилотников и более 40 ракет различных типов. Обстрелы повредили многоквартирные и частные дома, промышленную инфраструктуру. Больше всего пострадали Киев, Тернополь и Луцк.

По последним данным, в целом, погибли 4 человека, десятки получили ранения.

Массированный обстрел стал "актом мести" в ответ на операцию СБУ "Паутина", в рамках которой были повреждены и уничтожены в целом более 40 самолетов российской стратегической авиации.

Добавим, что в ночь на 7 июня российские террористы снова массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".

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