Україна сподівається отримати запрошення до НАТО вже у липні, - Стефанчук

Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі. Він має відбутись 11-12 липня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Верховної ради України Руслана Стефанчука в ефірі національного телемарафону.

Також він додав, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки обговорюються теми, які пов'язані із запрошенням України до НАТО.

За його словами, після цього Україна почне свій шлях до Альянсу.

"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО - ред)", - заявив Стефанчук.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна вже після перемоги приєднається до НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що Україна буде членом Північноатлантичного альянсу, але наразі головним пріоритетом є її перемога у війні з Росією.

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