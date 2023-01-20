Україна спільно зі США розробляють план ведення війни, - Міллі

Україна разом з США зараз розробляє план з ведення війни, що Росія розпочала на українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі під час пресконференції.

"Подивимося, що станеться, ми поставляємо обладнання та готуємо персонал. Україна розробляє плани. Військове керівництво України обговорювало ці плани зі мною. Нині ці плани розробляються. Подивимося, як це завершиться", - розповів Міллі.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США розповів, що українська армія успішно відбила російський наступ на напрямку Києва, Харкова та Херсону.

Під час пресконференції Міллі також розповів, що США допоможе Україні звільнити максимум територій у 2023 році.

Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

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