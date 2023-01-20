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Україна спільно зі США розробляють план ведення війни, - Міллі

Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна разом з США зараз розробляє план з ведення війни, що Росія розпочала на українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі під час пресконференції.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США розповів, що українська армія успішно відбила російський наступ на напрямку Києва, Харкова та Херсону.

"Подивимося, що станеться, ми поставляємо обладнання та готуємо персонал. Україна розробляє плани. Військове керівництво України обговорювало ці плани зі мною. Нині ці плани розробляються. Подивимося, як це завершиться", - розповів Міллі.

Під час пресконференції Міллі також розповів, що США допоможе Україні звільнити максимум територій у 2023 році.

Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

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