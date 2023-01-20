Украина совместно с США разрабатывают план ведения войны, - Милли

Украина вместе с США сейчас разрабатывает план по ведению войны, которую Россия начала на украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли во время пресс-конференции.

"Посмотрим, что произойдет, мы поставляем оборудование и готовим персонал. Украина разрабатывает планы. Военное руководство Украины обсуждало эти планы со мной. Сейчас эти планы разрабатываются. Посмотрим, как это завершится", – рассказал Милли.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США рассказал, что украинская армия успешно отразила российское наступление на направлении Киева, Харькова и Херсона.

Во время пресс-конференции Милли также рассказал, что США поможет Украине освободить максимум территорий в 2023 году.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.