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Україна спільно з США побудує малий модульний реактор

Фото: Україна домовилася з США про будівництво малого модульного реактору (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та США домовилися про започаткування нового пілотного проекту з будівництва малого модульного реактора (ММР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову та пресслужбу Держдепартаменту США.

Зазначається, що міністр енергетики Герман Галущенко та посланник президента США з питань клімату Джон Керрі уклали домовленість під час 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27).

У рамках нового проекту на території України збудувати малий модульний реактор.

Партнерами програми стали міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, "Енергоатом", РНБО та Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки, а також низка приватних компаній. Серед них Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T та Starfire Energy.

Також Керрі оголосив про започаткування ініціативи "Проект Фенікс", яка пришвидшить перехід вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на SMR (ядерне паливо).

Варто зазначити, що малі модульні реактори відрізняються меншими розмірами та потужністю, ніж звичайні, які встановлюються на АЕС. Їх перевага у тому, що вони можуть бути побудовані у важкодоступних місцях.

Нагадаємо, у Львові та Житомирі планують збудувати сучасні ТЕЦ на біопаливі.

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