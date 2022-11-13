Украина совместно с США построит малый модульный реактор

Украина и США договорились о создании нового пилотного проекта по строительству малого модульного реактора (ММР).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову и пресс-службу Госдепартамента США.
Отмечается, что министр энергетики Герман Галущенко и посланник президента США по климату Джон Керри заключили договоренность в ходе 27-й Климатической конференции ООН (СОР27).
В рамках нового проекта на территории Украины будет построен малый модульный реактор.
Партнерами программы стали международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, "Энергоатом", СНБО и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, а также ряд частных компаний. Среди них Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T и Starfire Energy.
Также Керри объявил о начале инициативы "Проект Феникс", которая ускорит переход угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на SMR (ядерное топливо).
Напомним, во Львове и Житомире планируется построить современные ТЭЦ на биотопливе.
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