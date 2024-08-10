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Україна спільно з партнерами готує нові рішення, які обмежать Росію, - Зеленський

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна спільно з партнерами готує нові рішення, які будуть діяти на обмеження Російської Федерації. Всі мають відчути, що санкції працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Український президент подякував партнерам та всім тим, хто зробив цей тиждень результативним у санкціях проти Росії та осіб, що з нею повʼязані.

"Щотижня це повинно відчуватись - що санкції дійсно працюють і кожен, хто намагається їх якось обійти, отримує відповідь світу. Ми готуємо нові рішення, які обмежать російську державу", - наголосив глава держави.

Він також подякував за нові оборонні пакети для України. Президент зокрема згадав новий оборонний пакет, який цього тижня надали Сполучені Штати Америки.

"Є цього тижня американський пакет. Ракети для Stinger, снаряди для HIMARS, артилерія - 155-й калібр. Ми працюємо заради вчасної логістики, щоб допомога була відчутною на фронті якнайшвидше. І дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності - і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції - сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир", - підсумував Зеленський.

 

Нагадаємо, ми писали, що цього тижня США оголосили новий пакет військової допомоги для України. Він містить в собі допомоги на 125 млн доларів.

Крім США Україна також отримала підтримку від Вільнюса. РБК-Україна писало, що Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України.

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