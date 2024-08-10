Україна спільно з партнерами готує нові рішення, які обмежать Росію, - Зеленський

Український президент подякував партнерам та всім тим, хто зробив цей тиждень результативним у санкціях проти Росії та осіб, що з нею повʼязані.

"Щотижня це повинно відчуватись - що санкції дійсно працюють і кожен, хто намагається їх якось обійти, отримує відповідь світу. Ми готуємо нові рішення, які обмежать російську державу", - наголосив глава держави.

Він також подякував за нові оборонні пакети для України. Президент зокрема згадав новий оборонний пакет, який цього тижня надали Сполучені Штати Америки.

"Є цього тижня американський пакет. Ракети для Stinger, снаряди для HIMARS, артилерія - 155-й калібр. Ми працюємо заради вчасної логістики, щоб допомога була відчутною на фронті якнайшвидше. І дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності - і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції - сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир", - підсумував Зеленський.