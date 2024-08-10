RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина совместно с партнерами готовит новые решения, которые ограничат Россию, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина совместно с партнерами готовит новые решения, которые будут действовать на ограничения Российской Федерации. Все должны почувствовать, что санкции работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент поблагодарил партнеров и всех тех, кто сделал эту неделю результативной в санкциях против России и лиц, которые с ней связаны.

"Каждую неделю это должно ощущаться - что санкции действительно работают и каждый, кто пытается их как-то обойти, получает ответ мира. Мы готовим новые решения, которые ограничат российское государство", - подчеркнул глава государства.

Он также поблагодарил за новые оборонные пакеты для Украины. Президент в частности упомянул новый оборонный пакет, который на этой неделе предоставили Соединенные Штаты Америки.

"Есть на этой неделе американский пакет. Ракеты для Stinger, снаряды для HIMARS, артиллерия - 155-й калибр. Мы работаем ради своевременной логистики, чтобы помощь была ощутимой на фронте как можно быстрее. И очень мы ожидаем решений по дальнобойности - и от Соединенных Штатов, и от Великобритании, и от Франции - сильных решений ожидаем, которые приблизят справедливый мир", - подытожил Зеленский.
 

 

Напомним, мы писали, что на этой неделе США объявили новый пакет военной помощи для Украины. Он включает в себя пособия на 125 млн долларов.

Кроме США, Украина также получила поддержку от Вильнюса. РБК-Украина писало, что Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против Украины