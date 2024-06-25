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Україна сьогодні розпочинає офіційні переговори про вступ до ЄС: що це означає

Фото: глава ЄК Урсула фон дер Ляєн і президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 червня мають офіційно розпочатися переговори про вступ України до Європейського союзу. З цим історичним кроком вже привітала українців президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку голови ЄК.

"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів", - зазначила вона.

Зауважмо, що старт переговорів про вступ до ЄС заплановано на Першій міжурядовій конференції, що сьогодні проходитиме в Люксембурзі. Початок заходу о 15:30 за місцевим часом (о 16:30 за Києвом).

 

Що це означає

Ця Міжурядова конференція стане початком офіційних переговорів між країною-кандидатом та урядами країн - членів ЄС для обговорення та узгодження положень майбутнього договору про вступ країни-кандидата до блоку. При цьому переговори про вступ почнуться не тільки з Україною, а й з Модовою. 

Відомо, що українську делегацію на заході очолить віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. З боку ЄС очільник МЗС Бельгії Аджа Лябіб і комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї. Члени блоку будуть представлені на рівні міністрів з європейських питань.

Під час заходу ЄС представить переговорну рамку, що визначає принципи та основи подальших переговорів. Крім того, як Україна, так і представники Євросоюзу представлять свої переговорні делегації та обміняються вступними заявами.

Загалом цей захід покликаний обговорити та погодити майбутній договір про членство. Наступний крок після старту перемовин очікується вже у липні, під час якого Україна зробить оцінку відповідності свого законодавства у низці сфер і розумітиме подальші зобов'язання.

Детальніше про це, нюанси та можливі терміни переговорного процесу, - читайте у окремому матеріалі РБК-Україна.

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