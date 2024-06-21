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Вже у липні. Стефанішина назвала наступний крок після початку переговорів з ЄС

П'ятниця 21 червня 2024 20:37
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Вже у липні. Стефанішина назвала наступний крок після початку переговорів з ЄС Фото: Ольга Стефанішина, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

На шляху жл Європейського Союзу Україні треба буде повністю адаптувати законодавство.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За її словами, вступ України до Євросоюзу є тривалим процесом. На цьому шляху Україні треба буде повністю адаптувати законодавство, правову систему та економіку до умов Євросоюзу. Це дозволить функціонувати країні в межах внутрішнього ринку, щоб не було бар'єрів у пересуванні громадян.

"Щоб ми не відчували себе чужинцями всередині європейської родини, нам треба буде багато чого зробити в рамках переговорів. Якщо старт переговорів відбудеться наступного тижня, то вже у липні ми очікуємо перший етап, під час якого зробимо оцінку відповідності нашого законодавства в низці сфер і будемо розуміти наші зобов'язання", - заявила Стефанішина.

Вступ Україи в ЄС

У грудні минулого року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

У цьому році посли ЄС затвердили керівні засади для переговорів про приєднання України до блоку. Інформувалося, що переговори мають розпочатися 25 червня. Водночас польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка попередив, що вступні переговори України з Європейським союзом можуть бути складними через наявність спірних питань у деяких сферах.

Також посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що переговори про вступ України до ЄС можуть зайняти менше десяти років.

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