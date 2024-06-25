Украина сегодня начинает официальные переговоры о вступлении в ЕС: что это значит

"Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского союза. Путь впереди будет сложным, но полон возможностей. Желаем удачного начала переговоров", - отметила она.

Отметим, что старт переговоров о вступлении в ЕС запланирован на Первой межправительственной конференция, которая пройдет сегодня в Люксембурге. Начало мероприятия в 15:30 по местному времени (в 16:30 по Киеву).

Что это значит

Эта Межправительственная конференция станет началом официальных переговоров между страной-кандидатом и правительствами стран - членов ЕС для обсуждения и согласования положений будущего договора о вступлении страны-кандидата в блок. При этом переговоры о вступлении начнутся не только с Украиной, но и с Модовой.

Известно, что украинскую делегацию на мероприятии возглавит вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Со стороны ЕС глава МИД Бельгии Аджа Лябиб и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливер Варгеи. Члены блока будут представлены на уровне министров по европейским вопросам.

В ходе мероприятия ЕС представит переговорную рамку, определяющую принципы и основы дальнейших переговоров. Кроме того, как Украина, так и представители Евросоюза представляют свои переговорные делегации и обменяются вступительными заявлениями.

В целом это мероприятие призвано обсудить и согласовать будущий договор о членстве. Следующий шаг после старта переговоров ожидается уже в июле, во время которого Украина сделает оценку соответствия своего законодательства в ряде сфер и будет понимать дальнейшие обязательства.