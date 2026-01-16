Україна сьогодні отримала "серйозний пакет" ракет до систем ППО, - Зеленський

До сьогоднішнього ранку в Україні було кілька систем протиповітряної оборони без ракет. Однак сьогодні необхідні боєприпаси біли отримані.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив український президент Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами зустрічі з чеським колегою Петром Павелом.
Він зазначив, що Україна має "дуже багато" різних систем, які були завезені за час повномасштабної війни і які постійно потребують пакети ракет. Він додав, що питання не лише в системах Patriot, яких "ніколи не буде вистачати".
"Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали серйозний пакет. Зараз це - в Україні, я можу про це говорити. Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей тощо", - повідомив Зеленський.
За словами Зеленського, останнім часом Україна зіткнулася з дефіцитом ракет різного типу.
"Наприклад, до сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем (ППО, - ред.) без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети", - зазначив лідер країни.
Президент наголосив, що кожен пакет ракет "вибиває з країн Європи та Америки". Він додав, що в цьому не можна звинувачувати тільки Америку, тому що "ми говоримо про всі інші системи, які захищають нашу енергетику".
Нагадаємо, в Міноборони повідомили, що Україна потребує додаткових ракет для комплексів протиповітряної оборони Patriot та NASAMS для захисту критичної інфраструктури від масованих ударів росіян.
Нещодавно Володимир Зеленський заявив про те, що Україна поки що не може самостійно виробляти ракети для західних систем протиповітряної оборони. За словами президента, західні партнери поки що не готові давати Україні ліцензії на виробництво таких ракет.