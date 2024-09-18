Україна яскраво розгромила збірну Анголи на футзальному ЧС-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2024, група C, 2-й тур

Ангола – Україна – 2:7

Голи: Елбер, 16:59, Веду, 39:10 – Жук, 06:58 (пенальті), Корсун, 12:49, 15:34, Мельник, 25:30, Зварич, 27:23, Чернявський, 31:54, Швед, 39:53

Обидві команди підійшли до протистояння після поразок на старті ЧС-2024. Ангольці поступилися Афганістану (4:6), а "синьо-жовті" – збірній Аргентини (1:7). Як наслідок, поразка у звітній зустрічі могла обернутися вильотом із турніру.

Перший гол "синьо-жовті" забили доволі швидко. На 7-й хвилині Жук заробив одинацдятиметровий та сам його реалізував. Надалі Україна володіла ініціативою, створювала моменти, але м'яч у ворота вперто не йшов. До того ж, чудово грав воротар суперників Гоміто.

"Прорвало" українців лише під завісу першого тайму, коли Корсун двічі вразив ворота африканської команди. Щоправда, і свої ворота вберегти не вдалося. Останнє слово у таймі було за Анголою – 3:1 у перерві.

Другий тайм розпочався з атак ангольців, які створили біля воріт Сухова кілька неприємних ситуацій. Але цей запал суперників збили Жук із Мельником. Перший заробив перспективний штрафний, а другий – ідеально його реалізував. І майже відразу в рамку Анголи влетів п'ятий м'яч від Зварича.

Під завісу поєдинку геть непристойним рахунок зробили Чернявський та Швед. Гол Веду лише підсолодив гіркоту поразки африканської збірної. Ангола залишається з нулем очок після двох турів.

Натомість збірна України записала в актив прем'єрні 3 пункти. У фінальному турі підопічні Олександра Косенка зіграють проти Афганістану (21 вересня). У середу ввечері майбутній суперник "синьо-жовтих" протистоятиме збірній Аргентини.