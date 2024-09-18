Украина ярко разгромила сборную Анголы на футзальном ЧМ-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2024, группа C, 2-й тур

Ангола – Украина – 2:7

Голы: Элбер, 16:59, Веду, 39:10 – Жук, 06:58 (пенальти), Корсун, 12:49, 15:34, Мельник, 25:30, Зварыч, 27:23, Чернявский, 31:54, Швед, 39:53

Обе команды подошли к противостоянию после поражений на старте ЧМ-2024. Ангольцы уступили Афганистану (4:6), а "сине-желтые" – сборной Аргентины (1:7). Как следствие, поражение в отчетной встрече могло обернуться вылетом из турнира.

Первый гол "сине-желтые" забили довольно быстро. На 7-й минуте Жук заработал одиннадцатиметровый и сам его реализовал. В дальнейшем Украина владела инициативой, создавала моменты, но мяч в ворота упорно не шел. К тому же прекрасно играл вратарь соперников Гомито.

"Прорвало" украинцев только под занавес первого тайма, когда Корсун дважды поразил ворота африканской команды. Правда, и свои ворота уберечь не удалось. Последнее слово в тайме было за Анголой – 3:1 в перерыве.

Второй тайм начался с атак ангольцев, создавших у ворот Сухова несколько неприятных ситуаций. Но этот пыл соперников сбили Жук с Мельником. Первый заработал перспективный штрафной, а второй – идеально его реализовал. И почти сразу в рамку Анголы влетел пятый мяч от Зварича.

Под занавес поединка непристойным счет сделали Чернявский и Швед. Гол Веду лишь подсластил горечь поражения африканской сборной. Ангола остается с нулем очков после двух туров.

Зато сборная Украины записала в актив премьерные 3 пункта. В финальном туре подопечные Александра Косенко сыграют против Афганистана (21 сентября). В среду вечером будущий соперник "сине-желтых" будет противостоять сборной Аргентины.