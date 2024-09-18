Украина ярко разгромила сборную Анголы на футзальном ЧМ-2024
Национальная футзальная команда Украины победила сборную Анголы во втором туре группового этапа Мундиаля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Чемпионат мира-2024, группа C, 2-й тур
Ангола – Украина – 2:7
Голы: Элбер, 16:59, Веду, 39:10 – Жук, 06:58 (пенальти), Корсун, 12:49, 15:34, Мельник, 25:30, Зварыч, 27:23, Чернявский, 31:54, Швед, 39:53
Обе команды подошли к противостоянию после поражений на старте ЧМ-2024. Ангольцы уступили Афганистану (4:6), а "сине-желтые" – сборной Аргентины (1:7). Как следствие, поражение в отчетной встрече могло обернуться вылетом из турнира.
Первый гол "сине-желтые" забили довольно быстро. На 7-й минуте Жук заработал одиннадцатиметровый и сам его реализовал. В дальнейшем Украина владела инициативой, создавала моменты, но мяч в ворота упорно не шел. К тому же прекрасно играл вратарь соперников Гомито.
"Прорвало" украинцев только под занавес первого тайма, когда Корсун дважды поразил ворота африканской команды. Правда, и свои ворота уберечь не удалось. Последнее слово в тайме было за Анголой – 3:1 в перерыве.
Второй тайм начался с атак ангольцев, создавших у ворот Сухова несколько неприятных ситуаций. Но этот пыл соперников сбили Жук с Мельником. Первый заработал перспективный штрафной, а второй – идеально его реализовал. И почти сразу в рамку Анголы влетел пятый мяч от Зварича.
Под занавес поединка непристойным счет сделали Чернявский и Швед. Гол Веду лишь подсластил горечь поражения африканской сборной. Ангола остается с нулем очков после двух туров.
Зато сборная Украины записала в актив премьерные 3 пункта. В финальном туре подопечные Александра Косенко сыграют против Афганистана (21 сентября). В среду вечером будущий соперник "сине-желтых" будет противостоять сборной Аргентины.
Напомним, на старте ЧМ-2024 сборная Украины разгромно проиграла Аргентине.
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