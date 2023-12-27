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Україна схвалила взаємне визнання документів про освіту з Румунією

Архівне фото: Україна схвалила взаємне визнання документів про освіту з Румунією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України сьогодні, 27 грудня, схвалив взаємне визнання документів про освіту з Румунією.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

Зазначається, що сьогодні було затверджено угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про взаємне визнання документів про освіту.

Вона була оформлена 18 серпня поточного року в Бухаресті. 

Що цьому передувало

Ще в лютому повідомлялося, що Україна і Румунія домовилися про взаємне визнання документів про освіту. Це означає, що румунські навчальні заклади визнаватимуть українські документи, а українські виші, відповідно, румунські.

У Міносвіти заявляли, що угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими навчальними закладами обох держав відповідно до їхнього чинного законодавства.

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Румуніяосвіта в Україні