Україна схвалила взаємне визнання документів про освіту з Румунією

Зазначається, що сьогодні було затверджено угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про взаємне визнання документів про освіту.

Вона була оформлена 18 серпня поточного року в Бухаресті.

Що цьому передувало

Ще в лютому повідомлялося, що Україна і Румунія домовилися про взаємне визнання документів про освіту. Це означає, що румунські навчальні заклади визнаватимуть українські документи, а українські виші, відповідно, румунські.

У Міносвіти заявляли, що угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими навчальними закладами обох держав відповідно до їхнього чинного законодавства.