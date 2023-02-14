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Україна домовилася з Румунією про взаємне визнання документів про освіту

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Україна , Вівторок 14 лютого 2023 22:45
Україна домовилася з Румунією про взаємне визнання документів про освіту Фото: міністр освіти України Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Україна і Румунія домовилися про взаємне визнання документів про освіту. Це означає, що румунські заклади освіти визнаватимуть українські документи, а українські виші, відповідно, румунські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

"Під час засідання уряду схвалено проєкт розпорядження КМУ "Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про взаємне визнання документів про освіту"", - йдеться у повідомленні.

Підписання угоди сприятиме взаєморозумінню щодо визнання документів про здобуту освіту за різними рівнями, виданих в Україні та Румунії, а також документів про періоди навчання в Україні та Румунії, зазначили у Міносвіти.

Угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими закладами освіти обох держав відповідно до їхнього чинного законодавства.

"Серед зацікавлених сторін вступники до закладів вищої освіти, студенти, аспіранти, працівники різних сфер діяльності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські діти, які зараз проживають за кордоном через війну в країні, можуть навчатися в школах як за місцевою програмою, так і долучитися до навчання за національною програмою за кількома формами.

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