Украина одобрила взаимное признание документов об образовании с Румынией

Отмечается, что сегодня было утверждено соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о взаимном признании документов об образовании.

Оно было оформлено 18 августа текущего года в Бухаресте.

Что этому предшествовало

Еще в феврале сообщалось, что Украина и Румыния договорились о взаимном признании документов по образованию. Это означает, что румынские учебные заведения будут признавать украинские документы, а украинские вузы соответственно румынские.

В Минобразования заявляли, что соглашение применяется к документам об образовании, выданных признанными аккредитованными учебными заведениями обоих государств в соответствии с их действующим законодательством.