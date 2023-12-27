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Украина одобрила взаимное признание документов об образовании с Румынией

Архивное фото: Украина одобрила взаимное признание документов об образовании с Румынией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины сегодня, 27 декабря, одобрило взаимное признание документов об образовании с Румынией.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Отмечается, что сегодня было утверждено соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о взаимном признании документов об образовании.

Оно было оформлено 18 августа текущего года в Бухаресте.

Что этому предшествовало

Еще в феврале сообщалось, что Украина и Румыния договорились о взаимном признании документов по образованию. Это означает, что румынские учебные заведения будут признавать украинские документы, а украинские вузы соответственно румынские.

В Минобразования заявляли, что соглашение применяется к документам об образовании, выданных признанными аккредитованными учебными заведениями обоих государств в соответствии с их действующим законодательством.

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