Україна шукає кошти в ЄС для розвитку власної збройової промисловості, - Камишин

"Наша мета - знайти більше коштів для закупівель в українських виробників зброї. Ми знайшли кілька ініціатив, які, можливо, будуть реалізовані. З точки зору масштабів і вартості ми ефективні і здатні виробляти достатньо, єдине, чого не вистачає, - це фінансування", - сказав він.

Варіанти фінансування з боку ЄС

За словами міністра, однією з ініціатив може стати "розширення фондів Європейського фонду миру для відшкодування витрат держав-членів, які закуповують обладнання безпосередньо в України і залишають його в Україні - це швидко, це працює, це буде здорово".

"По-друге, це використання вітрового прибутку від заморожених російських активів, до 3 мільярдів євро, і включення закупівель в Україні в цю програму. Якщо подивитися на оборонну промисловість України, то ми створили хорошу машину, яка може швидко працювати - все, що нам потрібно зараз, це залити в неї стійке паливо, яке може бути отримано тільки за рахунок прибутку від заморожених російських активів - без цього ми не зможемо продовжувати працювати", - заявив Камишин.

За його словами, третьою ініціативою стане "включення закупівель в українських виробників до Європейської програми оборонної промисловості (EDIP)".

"Ми не хочемо конкурувати, ми робимо прості речі, які працюють просто і дешево, і ми будемо доповнювати європейську промисловість, і спільний потенціал буде достатнім для стримування будь-якого агресора", - сказав Камишин.