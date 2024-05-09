Украина ищет средства в ЕС для развития собственной оружейной промышленности, - Камышин

Украина ищет средства в Евросоюзе, чтобы увеличить поддержку собственной оружейной промышленности и задействовать дополнительные мощности, не связанные с контрактами.
Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Наша цель - найти больше средств для закупок у украинских производителей оружия. Мы нашли несколько инициатив, которые, возможно, будут реализованы. С точки зрения масштабов и стоимости мы эффективны и способны производить достаточно, единственное, чего не хватает, - это финансирования", - сказал он.
По словам министра, одной из инициатив может стать "расширение фондов Европейского фонда мира для возмещения расходов государств-членов, которые закупают оборудование непосредственно у Украины и оставляют его в Украине - это быстро, это работает, это будет здорово".
"Во-вторых, это использование ветровой прибыли от замороженных российских активов, до 3 миллиардов евро, и включение закупок в Украине в эту программу. Если посмотреть на оборонную промышленность Украины, то мы создали хорошую машину, которая может быстро работать - все, что нам нужно сейчас, это залить в нее устойчивое топливо, которое может быть получено только за счет прибыли от замороженных российских активов - без этого мы не сможем продолжать работать", - заявил Камышин.
По его словам, третьей инициативой станет "включение закупок у украинских производителей в Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP)".
"Мы не хотим конкурировать, мы делаем простые вещи, которые работают просто и дешево, и мы будем дополнять европейскую промышленность, и совместный потенциал будет достаточным для сдерживания любого агрессора", - сказал Камышин.
Как ранее говорил президент Владимир Зеленский, для обеспечения безопасности страны и возможности дать решительный ответ на любую агрессию со стороны России необходимо усилить производство отечественного оружия.
В этом направлении Украина уже добилась значительных успехов. Успешно ведутся разработки дальнобойного вооружения, в том числе новой версии ракет "Нептун". Недавно стало известно о начале серийного производства дронов, являющихся аналогом иранских "Шахедов".
Существенно возросли объемы производства боеприпасов. По словам министра по стратегической промышленности Александра Камышина, выпуск мин вырос в 42 раза, артснарядов - почти в три раза.
Для координации усилий в сфере оборонно-промышленного комплекса на днях Кабмином был создан Промышленно-оборонный комитет. К его работе будут привлечены производители оружия, независимые эксперты и специалисты.
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