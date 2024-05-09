RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина ищет средства в ЕС для развития собственной оружейной промышленности, - Камышин

Фото: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина ищет средства в Евросоюзе, чтобы увеличить поддержку собственной оружейной промышленности и задействовать дополнительные мощности, не связанные с контрактами.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Наша цель - найти больше средств для закупок у украинских производителей оружия. Мы нашли несколько инициатив, которые, возможно, будут реализованы. С точки зрения масштабов и стоимости мы эффективны и способны производить достаточно, единственное, чего не хватает, - это финансирования", - сказал он.

Варианты финансирования со стороны ЕС

По словам министра, одной из инициатив может стать "расширение фондов Европейского фонда мира для возмещения расходов государств-членов, которые закупают оборудование непосредственно у Украины и оставляют его в Украине - это быстро, это работает, это будет здорово".

"Во-вторых, это использование ветровой прибыли от замороженных российских активов, до 3 миллиардов евро, и включение закупок в Украине в эту программу. Если посмотреть на оборонную промышленность Украины, то мы создали хорошую машину, которая может быстро работать - все, что нам нужно сейчас, это залить в нее устойчивое топливо, которое может быть получено только за счет прибыли от замороженных российских активов - без этого мы не сможем продолжать работать", - заявил Камышин.

По его словам, третьей инициативой станет "включение закупок у украинских производителей в Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP)". 

"Мы не хотим конкурировать, мы делаем простые вещи, которые работают просто и дешево, и мы будем дополнять европейскую промышленность, и совместный потенциал будет достаточным для сдерживания любого агрессора", - сказал Камышин.

Производство оружия в Украине

Как ранее говорил президент Владимир Зеленский, для обеспечения безопасности страны и возможности дать решительный ответ на любую агрессию со стороны России необходимо усилить производство отечественного оружия.

В этом направлении Украина уже добилась значительных успехов. Успешно ведутся разработки дальнобойного вооружения, в том числе новой версии ракет "Нептун". Недавно стало известно о начале серийного производства дронов, являющихся аналогом иранских "Шахедов".

Существенно возросли объемы производства боеприпасов. По словам министра по стратегической промышленности Александра Камышина, выпуск мин вырос в 42 раза, артснарядов - почти в три раза.

Для координации усилий в сфере оборонно-промышленного комплекса на днях Кабмином был создан Промышленно-оборонный комитет. К его работе будут привлечены производители оружия, независимые эксперты и специалисты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВойна России против УкраиныВойна в УкраинеОружие в Украине