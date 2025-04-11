Україна працює над власним аналогом комплексу ППО Patriot

"Поки що аналогів на території України ракетним комплексам ППО Patriot немає, але наша оборонка має відповідний проєкт і ми над ним працюємо", - сказав Сметанін.

Щодо інших країн у світі, які можуть виробляти подібні комплекси, міністр зазначив, що такі є й Україна вже веде переговори про часткову локалізацію.

"Америка має партнерів, спільно з якими виробляє дані комплекси. В нас був ряд перемовин з виробниками аналогів, в тому числі Patriot, щодо часткової локалізації виробництва даних систем на території України. Ведуться такі перемовини, йде активна робота", - додав Сметанін.