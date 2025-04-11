Украина работает над собственным аналогом комплекса ПВО Patriot

Украинский оборонный сектор и правительство ведут переговоры с иностранными партнерами и работают над собственным проектом аналога комплекса ПВО Patriot. Он поставляется только из США и является единственной на сегодня установкой, которая может сбивать российские баллистические ракеты.
Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин во время конференции о результатах работы ВПК в 2024 году.
"Пока аналогов на территории Украины ракетным комплексам ПВО Patriot нет, но наша оборонка имеет соответствующий проект и мы над ним работаем", - сказал Сметанин.
Относительно других стран в мире, которые могут производить подобные комплексы, министр отметил, что такие есть и Украина уже ведет переговоры о частичной локализации.
"Америка имеет партнеров, совместно с которыми производит данные комплексы. У нас был ряд переговоров с производителями аналогов, в том числе Patriot, по частичной локализации производства данных систем на территории Украины. Ведутся такие переговоры, идет активная работа", - добавил Сметанин.
Напомним, что Украина на сегодня полностью зависима от США в обеспечении системами ПВО, которые могут сбивать российские баллистические ракеты.
6 апреля начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что на сегодня такую функцию могут выполнять только американские комплексы Patriot.
Это он сказал после очередной воздушной атаки на Украину. Игнат добавил, что ВСУ передали американской стороне информацию для модернизации Patriot и лучшего противодействия баллистической угрозе.
Также напомним, что в начале марта США на несколько дней приостанавливали военную помощь Украине, после того, как украинская сторона отказывалась подписать соглашение с США о редкоземельных металлах, где признавались якобы многомиллиардные долги Киева перед Вашингтоном.
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