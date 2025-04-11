Украина работает над собственным аналогом комплекса ПВО Patriot

"Пока аналогов на территории Украины ракетным комплексам ПВО Patriot нет, но наша оборонка имеет соответствующий проект и мы над ним работаем", - сказал Сметанин.

Относительно других стран в мире, которые могут производить подобные комплексы, министр отметил, что такие есть и Украина уже ведет переговоры о частичной локализации.

"Америка имеет партнеров, совместно с которыми производит данные комплексы. У нас был ряд переговоров с производителями аналогов, в том числе Patriot, по частичной локализации производства данных систем на территории Украины. Ведутся такие переговоры, идет активная работа", - добавил Сметанин.