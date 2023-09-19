Україна схожа на потопельника, який хапається за соломинку: Дуда про ембарго на українське зерно

За його словами, Польща

Коментуючи риторику України в цьому питанні, він порівняв її з "потопельником, який хапається за соломинку".

"Чи повинні ми діяти, щоб захистити себе від травм від потопаючого? Звичайно, ми повинні діяти, щоб захистити себе від того, щоб потопаючий нам не завдав шкоди, тому що якщо потопаючий заподіяє шкоду і втопить нас, йому не буде допомоги", - сказав Дуда.

Він також повідомив, що запланована зустріч з Володимиром Зеленським не відбулась через перенесення часу його виступу на Генасамблеї ООН.

"Наразі це питання зняте з порядку денного", - сказав Дуда, висловивши сподівання у тому, що зустріч відбудеться пізніше.

Заборона на зерно та позов до СОТ

У квітні цього року Польща ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої агропродукції, після чого інші країни Східної Європи зробили те ж саме. Тоді Єврокомісія дозволила Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії заборонити пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.

Однак з 15 вересня заборона була скасована, однак Польща, Словаччина та Угорщина заявили про подальші обмеження, попри рішення Єврокомісії.

19 вересня Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорку мав зустрітися з Дудою і обговорити це питання.

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